Не артиллерия: какое российское оружие больше всего угрожает Запорожью

Украина, Запорожье, Среда 28 января 2026 17:43
UA EN RU
Не артиллерия: какое российское оружие больше всего угрожает Запорожью Иллюстративное фото: российская РСЗО "Торнадо-С" (wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

Россияне утром 28 января обстреляли Запорожье из РСЗО "Торнадо-С". Но этот вид вооружения доставал до областного центра с начала полномасштабной войны и пока не представляет главную опасность для города - как и ствольная артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова на брифинге 28 января.

Федоров отметил, что РСЗО "Торнадо-С" имеет дальность более 80 километров, то есть все четыре года войны оккупанты могли бить из этого оружия по городу. Впрочем, они очень редко используют этот тип РСЗО.

"Бывают совершенно разные РСЗО, это такое РСЗО, которое может лететь на 80, на 90, и даже 100 километров. Поэтому враг 3-4 месяца назад использовал именно такой тип РСЗО по Хортицкому району", - сказал он.

В то же время угрозы обстрелов из ствольной артиллерии нет - обычная артиллерия максимально отодвинута оккупантами от фронта, чтобы не стать мишенью для FPV-дронов.

Россияне, по словам Федорова, пытаются продвигаться на территории области, в том числе и для того, чтобы взять под обстрел часть Запорожья. Однако уже более месяца они не имеют успеха, таким образом наступление врага фактически удалось остановить.

Главной опасностью для Запорожья сейчас являются не артиллерийские обстрелы, а дроны. Россияне активно пытаются терроризировать областной центр ударными "Шахедами" и более дешевыми "Молниями". Более 90% последних уничтожается еще на подлете к городу.

Напомним, что утром 28 января российские оккупанты обстреляли один из районов Запорожья. Беспорядочный обстрел оккупантов пришелся по жилому кварталу, было повреждено более 100 квартир и пострадали два человека.

В прошлый раз российские оккупанты обстреляли Запорожье с помощью реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" 16 сентября 2025 года. Тогда они выпустили 10 боеприпасов по городу и области. В результате теракта РФ тогда пострадало 18 человек, были разрушения и повреждения.

