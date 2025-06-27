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Артиллеристы ВСУ отработали по вражеским пушкам на Запорожском направлении (видео)

Пятница 27 июня 2025 15:50
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Артиллеристы ВСУ отработали по вражеским пушкам на Запорожском направлении (видео) Иллюстративное фото: артиллеристы ВСУ показали работу на Запорожском направлении, отработали по пушкам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады отработали по вражеским пушкам на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

На Запорожском направлении бойцы поразили и уничтожили:

  • пушку "Д-30" и боекомплект;
  • пушку "Д-20";
  • пушку 2А65 "Мста-Б".

"Уничтожение пушек противника - это не только ослабление его огневой мощи, но и уменьшение наступательного потенциала. Лучшая награда за эту сложную и опасную работу - сохраненные жизни украинцев", - пишет бригада.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российские террористы потеряли более миллиона единиц живой силы.

Только за минувшие сутки, 26 июня, потери врага составили еще 970 солдат. Также Силы обороны поразили:

  • один танк;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 13 артиллерийских систем;
  • 87 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;
  • 89 единиц автомобильной техники оккупантов.

В начале мая разведчики бригады "Черный лес" показали, как уничтожили российскую установку противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3", стоимость которой превышает 40 млн долларов.

Также недавно бойцы Сил специальных операций (ССО) провели образцовую операцию на Покровском направлении, во время которой уничтожили штурмовую группу россиян. Одного из террористов удалось взять в плен.

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