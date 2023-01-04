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Артилеристи знищили опорний пункт росіян на Бахмутському напрямку (відео)

Фото: артилеристи знищили опорний пункт росіян на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На Бахмутському напрямку артилеристи знищили черговий взводний опорний пункт російських військових. Окупанти намагалися приховати його в одному із захоплених будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Лицарська артилерія невпинно випалює окупантів. Російські загарбники спробували замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Бахмутському напрямку, та від наших "Богів війни" не сховаєшся. Кожен понівечений війною будинок ми обов'язково відбудуємо після нашої перемоги, а от країна-терорист, як і її армія, вже відновленню не підлягатиме", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів.

Також ми писали, що українські військові ліквідували за добу 720 російських окупантів.

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