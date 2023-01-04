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Артиллеристы уничтожили опорный пункт россиян на Бахмутском направлении (видео)

Фото: артиллеристы уничтожили опорный пункт россиян на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На Бахмутском направлении артиллеристы уничтожили очередной взводный опорный пункт российских военных. Оккупанты пытались спрятать его в одном из захваченных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Рыцарская артиллерия неустанно выжигает оккупантов. Российские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не скроешься. Каждый разрушенный войной дом мы обязательно отстроим после нашей победы, а вот страна-террорист, как и ее армия, уже восстановлению не подлежит", - говорится в описании под видео.

Напомним, по данным Генштаба, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления БПЛА кафиров.

Также мы писали, что украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских оккупантов.

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