Артиллеристы уничтожили опорный пункт россиян на Бахмутском направлении (видео)

"Рыцарская артиллерия неустанно выжигает оккупантов. Российские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не скроешься. Каждый разрушенный войной дом мы обязательно отстроим после нашей победы, а вот страна-террорист, как и ее армия, уже восстановлению не подлежит", - говорится в описании под видео.

Напомним, по данным Генштаба, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления БПЛА кафиров.

Также мы писали, что украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских оккупантов.

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