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Артилеристи знищили два "Гради" росіян на Донецькому напрямку (відео)

Фото: артилеристи знищили два "Гради" росіян на Донецькому напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили дві російські установки БМ "Град". Сталося це на Донецькому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Днями на Донецькому напрямку артилеристи одеської бригади морської піхоти знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають військові, противника виявила аеророзвідка, яка пізніше передала координати куди треба.

"Як результат, у рашистів мінус два БМ-21. Кількість ліквідованої живої сили противника уточнюється", - кажуть військові.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили ще 790 окупантів і збили 10 дронів ворога. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 104 560 своїх військових.

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