Артилеристи знищили два "Гради" росіян на Донецькому напрямку (відео)

Українські військові знищили дві російські установки БМ "Град". Сталося це на Донецькому напрямі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Днями на Донецькому напрямку артилеристи одеської бригади морської піхоти знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град", - йдеться в повідомленні.
Як розповідають військові, противника виявила аеророзвідка, яка пізніше передала координати куди треба.
"Як результат, у рашистів мінус два БМ-21. Кількість ліквідованої живої сили противника уточнюється", - кажуть військові.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили ще 790 окупантів і збили 10 дронів ворога. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 104 560 своїх військових.
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