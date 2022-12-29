Артилеристи знищили два "Гради" росіян на Донецькому напрямку (відео)

Українські військові знищили дві російські установки БМ "Град". Сталося це на Донецькому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Як результат, у рашистів мінус два БМ-21. Кількість ліквідованої живої сили противника уточнюється", - кажуть військові.

Як розповідають військові, противника виявила аеророзвідка, яка пізніше передала координати куди треба.

"Днями на Донецькому напрямку артилеристи одеської бригади морської піхоти знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили ще 790 окупантів і збили 10 дронів ворога. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 104 560 своїх військових.

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