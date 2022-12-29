Артиллеристы уничтожили два "Града" россиян на Донецком направлении (видео)

Украинские военные уничтожили две российские установки БМ "Град". Произошло это на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"На днях на Донецком направлении артиллеристы одесской бригады морской пехоты уничтожили две враждебные реактивные системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.
Как рассказывают военные, противника обнаружила аэроразведка, позже передавшая координаты куда следует.
"Как результат у рашистов минус два БМ-21. Количество ликвидированной живой силы противника уточняется", - говорят военные.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 104 560 своих военных.
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