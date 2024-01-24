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Артилеристи показали відео роботи САУ "Паладін" по позиціях росіян

Ілюстративне фото: артилеристи показали відео роботи САУ "Паладін" по позиціях росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські артилеристи знищили техніку росіян на фронті за допомогою САУ "Паладін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Американська САУ "Паладін" була розроблена ще у 60-х роках минулого століття. Вона володіє сучасною автоматизованою системою озброєння, та здатна швидко реагувати на появу цілі.

Вперше її було застосовано в реальних бойових умовах під час В'єтнамської війни. У США "Паладін" залишається основною самохідною артилерійською системою військ країни у найближчому майбутньому. Система є стандартною САУ країн, які входять до НАТО.

"Артилеристи 5-ї ОШБр поділилися кадрами бойової роботи та тим, як за допомогою цієї техніки знищують окупантів", - сказано у підписі до відео.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті сталося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 61 артсистему, 49 автомобілів та 37 безпілотників.

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