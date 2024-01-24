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Артиллеристы показали видео работы САУ "Паладин" по позициям россиян

Иллюстративное фото: артиллеристы показали видео работы САУ "Паладин" по позициям россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские артиллеристы уничтожили технику россиян на фронте с помощью САУ "Паладин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Американская САУ "Паладин" была разработана еще в 60-х годах прошлого столетия. Она обладает современной автоматизированной системой вооружения и способна быстро реагировать на появление цели.

Впервые она была применена в реальных боевых условиях во время Вьетнамской войны. В США "Паладин" остается основной самоходной артиллерийской системой войск страны в ближайшем будущем. Система является стандартной САУ стран, входящих в НАТО.

"Артиллеристы 5-й ОШБр поделились кадрами боевой работы и тем, как с помощью этой техники уничтожают оккупантов", - говорится в подписи к видео.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов. Украинские защитники продлили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 24 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 660 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 61 артсистему, 49 автомобилей и 37 беспилотников.

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