Артилеристи під Мар'їнкою знищили бронегрупу окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України в Телеграм .

Внаслідок контратаки танк і БМП окупантів були ліквідовані. Пізніше ДШВ також вдалось знищити панцерник, який проводив активні атаки по українських позиціях.

Як зазначає відомство, аеророзвідка ДПСУ виявила рух бронегрупи окупантів, після чого артилерія десантно-штурмових військ нанесла по ній потужні удари.

Ситуація на Мар'янському напрямку

Російська армія двічі займала Мар’їнку - містечко, яке розташувалось під Донецьком. Перший раз окупанти зайшли туди у 2015 році. І тоді це зіткнення вважалося наймасштабнішим з моменту підписання домовленостей "Мінськ-2". Українська армія, втім, відбила місто.

У березні 2022 року росіяни захопили Мар’їнку вдруге, але протримались там близько місяця. У квітні українські війська зайшли в населений пункт і з того часу стримують амбіції ворога просунутись далі.

Нагадаємо, російські окупанти щодня обстрілюють та штурмують Мар‘їнку, намагаючись атакувати українську лінію оборони. Проте ЗСУ впевнено обороняють місто та не дають ворогу взяти його під контроль.

Протягом тривалого часу українські захисники вдало стримують російську навалу на Марʼїнському напрямку. Так, напередодні ЗСУ вдалося відбити 20 ворожих атак за добу.

Зазначимо, станом на вівторок, 7 листопада, втрати РФ у війні проти України склали 890 окупантів, Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 306 860 військових. Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.

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