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Артиллеристы под Марьинкой уничтожили бронегруппу оккупантов (видео)

Фото: украинские артеллеристы отразили штурм РФ под Марьинкой (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупационные войска предприняли очередную попытку штурма на Марьинском направлении. Украинские защитники удачно отразили атаку оккупантов, ликвидировав три единицы боевой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины в Телеграм.

Как отмечает ведомство, аэроразведка ГПСУ обнаружила движение бронегруппы оккупантов, после чего артиллерия десантно-штурмовых войск нанесла по ней мощные удары.

В результате контратаки танк и БМП оккупантов были ликвидированы. Позже ДШВ также удалось уничтожить броню, которая проводила активные атаки по украинским позициям.

 

Ситуация на Марьинском направлении

Российская армия дважды занимала Марьинку - городок, расположенный под Донецком. Первый раз оккупанты зашли туда в 2015 году. И тогда это столкновение считалось самым масштабным с момента подписания договоренностей "Минск-2". Украинская армия, впрочем, отвоевала город.

В марте 2022 года россияне захватили Марьинку второй раз, но продержались там около месяца. В апреле украинские войска зашли в населенный пункт и с тех пор сдерживают амбиции врага продвинуться дальше.

Напомним, российские оккупанты ежедневно обстреливают и штурмуют Марьинку, пытаясь атаковать украинскую линию обороны. Однако ВСУ уверенно обороняют город и не дают врагу взять его под контроль.

В течение длительного времени украинские защитники удачно сдерживают российское нашествие на Марьинском направлении. Так, накануне ВСУ удалось отразить 20 вражеских атак в сутки.

Отметим, по состоянию на вторник, 7 ноября, потери РФ в войне против Украины составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306860 военных. Кроме того, ВСУ подвели 5 танков и уничтожили 21 артсистему.

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МарьинкаДПСУ