Государственное предприятие "Артемсоль" выставляют на приватизацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Гончарук отметил, что предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета более чем 3 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль.

"Более того, руководство госпредприятия являются фигурантами дел о взятках в 800 000 гривен. Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион", - добавил Гончарук.

Напомним, в декабре 2019 года следователи ГБР разоблачили схему вымогательства 800 тысяч гривен чиновниками "Артемсоли" и сотрудниками правоохранительных органов. Взятки требовали за содействие в ускоренном перечислении денег за выполненные подрядные работы по заказу предприятия.

В ноябре 2018 года АМКУ оштрафовал "Артемсоль" за монополизм. В течение 2015 - 2016 годов "Артемсоль" применяла разные цены для покупателей по договорам купли-продажи и дилеров по дилерским контрактам.