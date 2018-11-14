АМКУ оштрафовал "Артемсоль" за монополизм

Фото: "Артемсоль" (artyomsalt.com)

АМКУ оштрафовал госпредприятие "Артемсоль" на 13,4 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал госпредприятие "Артемсоль" на 13,4 млн гривен за нарушение законодательства экономической конкуренции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

На заседании АМКУ признал, что с января 2015 по март 2017 года предприятие занимало монопольное положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.

Ведомство установило, что в течение 2015 - 2016 годов "Артемсоль" применяло разные цены для покупателей по договорам купли-продажи и дилеров по дилерским контрактам.

В частности, некоторые из дилеров систематически не выполняли дилерские обязательства и фактически выполняли объем обязанностей, равнозначный с покупателями по договорам купли-продажи. Тем не менее они получали 5%-ную скидку.

Кроме того, госпредприятие безосновательно не заключало договоры купли-продажи соли с потенциальными заказчиками и дилерские контракты с потенциальными дилерами.

Таким образом, ведомство признало, что предприятие "Артемсоль" злоупотребляло своим монопольным положением и создавало покупателям препятствия в доступе к рынку.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал киевское ООО "Вог Аэро Джет" на 4,6 млн гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.