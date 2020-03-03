Фото: "Артемсіль" (artyomsalt.com)

"Артемсіль" продадуть через прозорий аукціон

Державне підприємство "Артемсіль" виставляють на приватизацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Гончарук зазначив, що підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету більш ніж 3 млн гривень за маніпуляцій з ціною на сіль.

"Більш того, керівництво держпідприємства є фігурантами справ про хабар в 800 000 гривень. Уряд ставить крапку в цій історії. "Артемсіль" буде приватизована через прозорий аукціон", - додав Гончарук.

Нагадаємо, в грудні 2019 року слідчі ДБР викрили схему вимагання 800 тисяч гривень чиновниками "Артемсолі" і співробітниками правоохоронних органів. Хабар вимагали за сприяння в прискореному перерахуванні грошей за виконані підрядні роботи на замовлення підприємства.

У листопаді 2018 року АМКУ оштрафував "Артемсіль" за монополізм. Протягом 2015 - 2016 років "Артемсіль" застосовувала різні ціни для покупців за договорами купівлі-продажу і дилерів за дилерським контрактами.