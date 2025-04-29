"Арсенал" – ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів: прогноз та де дивитися сьогодні

Ліга чемпіонів, півфінал, перший матч

"Арсенал" – ПСЖ

Лондон, стадіон "Емірейтс", початок – 22:00

"Арсенал" - ПСЖ: анонс матчу

"Арсенал" вже не веде боротьбу за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі, команда навряд чи втратить свою другу позицію в турнірній таблиці, тому підопічні Мікеля Артети можуть повністю зосередитися на престижному єврокубку. У 12-ти останніх матчах у всіх турнірах "каноніри" не зазнали жодної поразки, а в останній зустрічі зіграли внічию з "Крістал Пелас" в рамках АПЛ (2:2).

"Парі Сен-Жермен" на вихідних зазнав домашньої поразки від "Ніцци" (1:3). Однак це навряд чи сильно засмутило вболівальників, адже парижани вже офіційно стали чемпіонами і просто дограють сезон у Лізі 1.

Як суперники грали раніше

Обидві команди сподіваються вдруге в історії зіграти у фіналі турніру. Жодна з них поки не вигравала найпрестижніший єврокубок. "Арсенал" програв свій єдиний фінал "Барселоні" (1:2) на "Стад де Франс" у 2006 році, а ПСЖ поступився мюнхенській "Баварії" (0:1) у фіналі 2020-го в Лісабоні.

Суперники вже зустрічалися в цьому сезоні на груповому етапі. "Арсенал" переміг удома з рахунком 2:0 у другому турі й підходить до цього протистояння після чвертьфінальної перемоги над чинним чемпіоном – мадридським "Реалом" – із загальним рахунком 5:1. Для ПСЖ цей півфінал стане вже третім протистоянням з англійськими клубами у поточному плей-офф. Раніше парижани пройшли "Ліверпуль" та "Астон Віллу".

Загалом команди провели між собою в єврокубках п'ять матчів, за підсумками яких перевага на боці "Арсенала": дві перемоги та три нічиї. У рамках Ліги чемпіонів зустрічалися тричі: перемога лондонців та дві нічиї.

На кого сталять букмекери

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". Ставки на перемогу підопічних Мікеля Артети приймаються з коефіцієнтом 2,15. Нічия оцінюється в 3,45. Перемога ПСЖ – 3,50.

Водночас у двоматчевому протистоянні аналітики віддають невелику перевагу парижанам. На вихід команди Луїса Енріке у фінал можна поставити з коефіцієнтом 1,83. Прохід лондонців у вирішальний матч турніру – 1,98.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Коментуватимуть матч Володимир Звєров та Володимир Кобельков.