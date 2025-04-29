"Арсенал" - ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов: прогноз и где смотреть сегодня

Лига чемпионов, полуфинал, первый матч

"Арсенал" - ПСЖ

Лондон, стадион "Эмирейтс", начало - 22:00

"Арсенал" - ПСЖ: анонс матча

"Арсенал" уже не ведет борьбу за чемпионство в английской Премьер-лиге, команда вряд ли потеряет свою вторую позицию в турнирной таблице, поэтому подопечные Микеля Артеты могут полностью сосредоточиться на престижном еврокубке. В 12-ти последних матчах во всех турнирах "канониры" не потерпели ни одного поражения, а в последней встрече сыграли вничью с "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ (2:2).

"Пари Сен-Жермен" на выходных потерпел домашнее поражение от "Ниццы" (1:3). Однако это вряд ли сильно расстроило болельщиков, ведь парижане уже официально стали чемпионами и просто доиграют сезон в Лиге 1.

Как соперники играли раньше

Обе команды надеются во второй раз в истории сыграть в финале турнира. Ни одна из них пока не выигрывала самый престижный еврокубок. "Арсенал" проиграл свой единственный финал "Барселоне" (1:2) на "Стад де Франс" в 2006 году, а ПСЖ уступил мюнхенской "Баварии" (0:1) в финале 2020-го в Лиссабоне.

Соперники уже встречались в этом сезоне на групповом этапе. "Арсенал" победил дома со счетом 2:0 во втором туре и подходит к этому противостоянию после четвертьфинальной победы над действующим чемпионом - мадридским "Реалом" - с общим счетом 5:1. Для ПСЖ этот полуфинал станет уже третьим противостоянием с английскими клубами в текущем плей-офф. Ранее парижане прошли "Ливерпуль" и "Астон Виллу".

Всего команды провели между собой в еврокубках пять матчей, по итогам которых преимущество на стороне "Арсенала": две победы и три ничьи. В рамках Лиги чемпионов встречались трижды: победа лондонцев и две ничьи.

На кого ставят букмекеры

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают "Арсенал". Ставки на победу подопечных Микеля Артеты принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается в 3,45. Победа ПСЖ - 3,50.

В то же время в двухматчевом противостоянии аналитики отдают небольшое преимущество парижанам. На выход команды Луиса Энрике в финал можно поставить с коэффициентом 1,83. Проход лондонцев в решающий матч турнира - 1,98.

Где и когда смотреть матч

Поединок покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Комментировать матч будут Владимир Зверов и Владимир Кобельков.