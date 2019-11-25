"Арсенал" начал поиски нового главного тренера

Руководство лондонского футбольного клуба "Арсенал" начало рассматривать кандидатов на должность главного тренера, который сменит на этом посту испанца Унаи Эмери. Об этом сообщает Daily Mail.

В расширенном списке оказались бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, ассистент Хосепа Гвардьолы Микель Артета и недавно уволенный из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Руководство "канониров" не устраивают результаты команды, демонстрируемые под руководством наставника. Накануне команда сыграла дома вничью 2:2 с борющимся за выживание в чемпионате Англии "Саутгемптоном".

Также отмечается, что в руководстве "Арсенала" готовы дать Унаи Эмери некоторое время на исправление ситуации. Однако процесс поиска нового тренера уже начат.

"Канониры" занимают 7 место в турнирной таблице АПЛ. В рамках группового этапа Лиги Европы "Арсенал" после 5 туров располагается на первом месте в группе F.

Напомним, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер уверен в своем будущем во главе команды. Несмотря на неутешительные результаты он не сомневается, что руководство клуба достаточно доверяет ему.