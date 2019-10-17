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Тренер "Манчестер Юнайтед" уверен в своем будущем на посту команды

Новости » Спорт    17.10.2019 - 20:30
Тренер "Манчестер Юнайтед" уверен в своем будущем на посту команды
Фото: (twitter.com/ManUtd)

Результаты команды оставляют желать лучшего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что уверен в своем будущем у руля "манкунианцев". Слова наставника приводит Sky Sports.

Он не сомнивается, что руководство клуба достаточно доверяет ему.

"У меня есть трехлетний контракт с МЮ. Поэтому очевидно, что мы работаем на долгую перспективу. Я на сто процентов уверен в организации нашей работы. Здесь последнее слово всегда за тренером. И у нас уже есть план на трансфер", - сказал Сульшер.

Ранее сообщалось о том, что итальянский специалист Массимилиано Аллегри и руководство" Манчестер Юнайтед" начали переговоры о возможном сотрудничестве.

МЮ неудачно начал сезон: после восьми стартовых туров подопечные Сульшера идут только на 12 позиции, а от зоны вылета их отделяют всего 2 пункта.

Напомним, Сульшер после подписания полноценного контракта с клубом вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых наставников английской Премьер-лиги. Согласно данным СМИ, зарплата норвежского специалиста выросла до 8,7 млн евро.

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