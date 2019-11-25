"Арсенал" почав пошуки нового головного тренера

Керівництво лондонського футбольного клубу "Арсенал" почало розглядати кандидатів на посаду головного тренера, який змінить на цій посаді іспанця Унаї Емері. Про це повідомляє Daily Mail.

У розширеному списку опинилися колишній тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі, асистент Хосепа Гвардіоли Мікель Артета і нещодавно звільнений з "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно.

Керівництво "канонірів" не влаштовують результати команди, які демонструються під керівництвом наставника. Напередодні команда зіграла вдома внічию 2:2 з "Саутгемптоном", який бореться за виживання в чемпіонаті Англії.

Також наголошується, що в керівництві "Арсеналу" готові дати Унаї Емері деякий час на виправлення ситуації. Однак процес пошуку нового тренера вже розпочато.

"Каноніри" посідають 7 місце в турнірній таблиці АПЛ. В рамках групового етапу Ліги Європи "Арсенал" після 5 турів розташовується на першому місці в групі F.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер впевнений у своєму майбутньому на чолі команди. Попри невтішні результати він не має сумнів, що керівництво клубу достатньо довіряє йому.