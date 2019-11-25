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"Арсенал" начал поиски нового главного тренера

Новости » Спорт     25.11.2019 - 10:20
"Арсенал" начал поиски нового главного тренера
Фото: Унаи Эмери (arsenal.com)

Британская пресса считает, что испанского тренера могут скоро уволить

Руководство лондонского футбольного клуба "Арсенал" начало рассматривать кандидатов на должность главного тренера, который сменит на этом посту испанца Унаи Эмери. Об этом сообщает Daily Mail.

В расширенном списке оказались бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, ассистент Хосепа Гвардьолы Микель Артета и недавно уволенный из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Руководство "канониров" не устраивают результаты команды, демонстрируемые под руководством наставника. Накануне команда сыграла дома вничью 2:2 с борющимся за выживание в чемпионате Англии "Саутгемптоном".

Также отмечается, что в руководстве "Арсенала" готовы дать Унаи Эмери некоторое время на исправление ситуации. Однако процесс поиска нового тренера уже начат.

"Канониры" занимают 7 место в турнирной таблице АПЛ. В рамках группового этапа Лиги Европы "Арсенал" после 5 туров располагается на первом месте в группе F.

Напомним, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер уверен в своем будущем во главе команды. Несмотря на неутешительные результаты он не сомневается, что руководство клуба достаточно доверяет ему.

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