"Арсенал" почав пошуки нового головного тренера

Фото: Унаї Емері (arsenal.com)

Британська преса вважає, що іспанського тренера можуть скоро звільнити

Керівництво лондонського футбольного клубу "Арсенал" почало розглядати кандидатів на посаду головного тренера, який змінить на цій посаді іспанця Унаї Емері. Про це повідомляє Daily Mail.

У розширеному списку опинилися колишній тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі, асистент Хосепа Гвардіоли Мікель Артета і нещодавно звільнений з "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно.

Керівництво "канонірів" не влаштовують результати команди, які демонструються під керівництвом наставника. Напередодні команда зіграла вдома внічию 2:2 з "Саутгемптоном", який бореться за виживання в чемпіонаті Англії.

Також наголошується, що в керівництві "Арсеналу" готові дати Унаї Емері деякий час на виправлення ситуації. Однак процес пошуку нового тренера вже розпочато.

"Каноніри" посідають 7 місце в турнірній таблиці АПЛ. В рамках групового етапу Ліги Європи "Арсенал" після 5 турів розташовується на першому місці в групі F.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер впевнений у своєму майбутньому на чолі команди. Попри невтішні результати він не має сумнів, що керівництво клубу достатньо довіряє йому.