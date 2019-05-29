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Челси - Арсенал: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    29.05.2019 - 17:56
Челси - Арсенал: прогноз букмекеров
Фото: "Арсенал" - "Челси" (uefa.com)

Специалисты считают фаворитом подопечных Маурицио Сарри

В борьбе за трофей Лиги Европы сезона 2018/19 сойдутся футбольные клубы из Лондона - "Челси" и "Арсенал". Трансляция финала начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

29 мая 22:00
Баку, Олимпийский стадион

 

Букмекерские компании считают, что в "Челси" больше шансов на победу. Так, на триумф "синих" принимаются ставки с коэффициентом 2,40, тогда как на победу "Арсенала" можно поставить с коэффициентом 3,00. На ничейный результат - 3,30.

На то, что подопечные Маурицио Сарри завоют Кубок Лиги Европы в экстра-тайме или серии пенальти, принимают ставки с коэффициентом 1,67, тогда как победа "канониров" оценивается в 2,15.

Напомним, "Арсенал" решил не брать на финал Лиги Европы в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна из соображений безопасности.

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