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Челсі - Арсенал: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    29.05.2019 - 17:56
Челсі - Арсенал: прогноз букмекерів
Фото: "Арсенал" - "Челсі" (uefa.com)

Фахівці вважають фаворитом підопічних Мауріціо Сарри

У боротьбі за трофей Ліги Європи сезону 2018/19 зійдуться футбольні клуби з Лондона - "Челсі" та "Арсенал". Трансляція фіналу розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

29 травня 22:00
Баку, Олімпійський стадіон

 

Букмекерські компанії вважають, що у "Челсі" більше шансів на перемогу. Так, на тріумф "синіх" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,40, тоді як на перемогу "Арсеналу" можна поставити з коефіцієнтом 3,00. На нічийний результат - 3,30.

На те, що підопічні Мауріціо Сарри завиють Кубок Ліги Європи в екстра-таймі або серії пенальті, приймають ставки з коефіцієнтом 1,67, тоді як перемога "канонірів" оцінюється в 2,15.

Нагадаємо, "Арсенал" вирішив не брати на фінал Ліги Європи в Баку вірменського футболіста Генріха Мхітаряна з міркувань безпеки.

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