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Армію поставили на коліна. Експерт розповів, коли може розпочатися справжній бунт в РФ

Фото: експерт розповів, коли може розпочатися справжній бунт в РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко, Юлія Акимова

Справжній бунт у Росії може розпочатися, якщо армійські лідери наважаться здійснити рейд за прикладом засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив директор New Geopolitics Research Network та військовий експерт Михайло Самусь.

Самусь вважає, що Пригожин не є самостійною фігурою, він - частина проекту з оточення російського диктатора Володимира Путіна. За ймовірним задумом змовників, Росія має зазнати військової поразки в Україні, щоб підірвати авторитет влади серед звичайних росіян.

За словами експерта, у такій ситуації Путін буде крайнім, але і його соратникам також ще рано видихати.

"Насправді в російській армії йдуть реальні бунтівні процеси. Тим, що вони зробили з Пригожиним, вони лише розкрутили ці настрої. Вони не спустили пар, протестних настроїв стає дедалі більше. Принизили російську армію, збили літаки та гелікоптери, і фактичних за це ніхто не відповість. Російську армію поставили на коліна", - додав Самусь.

Він уточнив, що якщо армійські лідери зроблять подібний рейд, він стане тим самим "нещадним російським бунтом" .

Тому, як зазначив експерт, Україні необхідно наголосити на тому, що в Росії - країні з найбільшим ядерним арсеналом у світі - немає влади та неконтрольована ситуація.

"Заходу треба перестати боятися, потрібно негайно запросити Україну до НАТО. Хіба можна боятися fail state? Навпаки, потрібно шукати конфлікт, тиснути на нього. Захід не торгуватиметься з Росією щодо України, вона не має козиря, який міг би змусити Україну відмовитися від боротьби", - наголосив Самусь.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російську регулярну армію в ударах по тилових таборах своїх найманців, через що "була величезна кількість загиблих".

За словами Пригожина, відповідальні за таку атаку військове керівництво РФ та міністр оборони Сергій Шойгу. Тому він вирішив власноруч позбавити їх влади і відправив "вагнерівців" штурмувати Москву.

У перший же день ПВК "Вагнера" вдалося взяти під контроль Ростов та місцеві військові об'єкти. Після цього вони вирушили у бік столиці.

Але, провівши розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, Пригожин відмовився від своєї ідеї та відправив "вагнерівців" назад.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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