Армию поставили на колени. Эксперт рассказал, когда может начаться настоящий бунт в РФ

Самусь считает, что Пригожин не является самостоятельной фигурой, он - часть проекта из окружения российского диктатора Владимира Путина. По вероятному замыслу заговорщиков, Россия должна потерпеть военное поражение в Украине, чтобы подорвать авторитет властей среди обычных россиян.

По словам эксперта, в такой ситуации Путин будет крайним, но и его соратникам также еще рано выдыхать.

"На самом деле в российской армии идут реальные мятежные процессы. Тем, что они сделали с Пригожиным, они только раскрутили эти настроения. Они не спустили пар, протестных настроений становится все больше. Унизили российскую армию, сбили самолеты и вертолеты, и фактических за это никто не ответит. Российскую армию поставили на колени", - добавил Самусь.

Он уточнил, что если армейские лидеры совершат подобный рейд, то он станет тем самым "беспощадным русским бунтом".

Поэтому, как отметил эксперт, Украине необходимо акцентировать внимание на том, что в России - стране с самым большим ядерным арсеналом в мире - нет власти и неконтролируемая ситуация.

"Западу нужно перестать бояться, нужно немедленно пригласить Украину в НАТО. Разве можно бояться fail state? Напротив, нужно искать конфликт, давить на него. Запад не будет торговаться с Россией по Украине, у нее нет козыря, который мог бы заставить Украину отказаться от борьбы", - подчеркнул Самусь.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым лагерям своих наемников, из-за чего "было огромное количество погибших".

По словам Пригожина, ответственны за такую атаку военное руководство РФ и министр обороны Сергей Шойгу. Поэтому он решил собственноручно лишить их власти и отправил "вагнеровцев" штурмовать Москву.

В первый же день ЧВК "Вагнера" удалось взять под контроль Ростов и местные военные объекты. После этого они отправились в сторону столицы.

Но, провев разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, Пригожин отказался от своей идеи и отправил "вагнеровцев" обратно.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.