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До "Армії відновлення" набрали майже 88 тисяч українців. Скільки їм платять

Архівне фото: До "Армії відновлення" набрали майже 88 тисяч українців (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В "Армію відновлення" вдалося набрати майже 88 тисяч українців, вони займаються розбором завалів і будівництвом захисних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.

Яку зарплату отримують в "Армії відновлення"

"На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах профінансовано вже 582 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.

Яку роботу виконують 

Служба зайнятості повідомила, що їй вдалося залучити до роботи 87 852 особи. Лідером з набору людей стала Харківська область, далі Донецька, Київська, Полтавська та Чернігівська області. 

Фото: Інфографіка (t.me/SESofUkraine)

"Армія відновлення" займається:

  • допомогою постраждалим унаслідок бойових дій;
  • будівництвом захисних споруд;
  • наданням соціальних послуг у "Пунктах незламності";
  • розвантаженням і фасуванням гуманітарної допомоги;
  • роботою з подолання наслідків повені, ліквідацією пошкодження Каховської ГЕС;
  • плетінням маскувальних сіток;
  • розбором завалів.

Що відомо про цей проект

Восени 2022 року перша віцепрем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко сказала, що в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їхню участь у суспільно корисних роботах.

Уже в січні минулого року стало відомо, що в рамках проекту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт було залучено майже 4500 безробітних, а на оплату їхньої праці спрямували вже 29 мільйонів гривень.

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