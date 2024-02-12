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В "Армию восстановления" набрали почти 88 тысяч украинцев. Сколько им платят

Архивное фото: В "Армию восстановления" набрали почти 88 тысяч украинцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В "Армию восстановления" удалось набрать почти 88 тысяч украинцев, они занимаются разбором завалов и строительством защитных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Какую зарплату получают в "Армии восстановления"

"На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах профинансировано уже 582 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата за общественно полезные работы сейчас составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

Какую работу выполняют

Служба занятости сообщила, что ей удалось привлечь к работе 87 852 человека. Лидером по набору людей стала Харьковская область, далее Донецкая, Киевская, Полтавская и Черниговская области.

Фото: Инфографика (t.me/SESofUkraine)

"Армия восстановления" занимается:

  • помощью пострадавшим в результате боевых действий;
  • строительством защитных сооружений;
  • предоставлением социальных услуг в "Пунктах несокрушимости";
  • разгрузкой и фасовкой гуманитарной помощи;
  • работой по преодолению последствий наводнения, ликвидацией повреждения Каховской ГЭС;
  • плетением маскировочных сетей;
  • разбором завалов.

Что известно об этом проекте

Осенью 2022 года первый вицепремьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала, что в Украине активизируют механизм привлечения безработных граждан в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Уже в январе прошлого года стало известно, что в рамках проекта Армия восстановления к выполнению общественно полезных работ было привлечено почти 4500 безработных, а на оплату их труда направили уже 29 миллионов гривен.

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