В "Армию восстановления" набрали почти 88 тысяч украинцев. Сколько им платят

Какую зарплату получают в "Армии восстановления"

"На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах профинансировано уже 582 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата за общественно полезные работы сейчас составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

Какую работу выполняют

Служба занятости сообщила, что ей удалось привлечь к работе 87 852 человека. Лидером по набору людей стала Харьковская область, далее Донецкая, Киевская, Полтавская и Черниговская области.

Фото: Инфографика (t.me/SESofUkraine)

"Армия восстановления" занимается:

помощью пострадавшим в результате боевых действий;

строительством защитных сооружений;

предоставлением социальных услуг в "Пунктах несокрушимости";

разгрузкой и фасовкой гуманитарной помощи;

работой по преодолению последствий наводнения, ликвидацией повреждения Каховской ГЭС;

плетением маскировочных сетей;

разбором завалов.

Что известно об этом проекте

Осенью 2022 года первый вицепремьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала, что в Украине активизируют механизм привлечения безработных граждан в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Уже в январе прошлого года стало известно, что в рамках проекта Армия восстановления к выполнению общественно полезных работ было привлечено почти 4500 безработных, а на оплату их труда направили уже 29 миллионов гривен.