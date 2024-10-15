В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела

Як розповіли співрозмовники, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону налічує до трьох тисяч людей. Наразі в ньому відбувається процес забезпечення військових стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Джерела припускають, що імовірно цей батальйон ворог залучить до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Участь військових КНДР у війні проти України

Нагадаємо, що Північна Корея є лідером серед підтримки РФ у війні проти України. Вона постачає окупаційним військам ракети, а також мільйони артилерійських снарядів. Втім, нещодавно стало відомо і про залучання північнокорейських військ до російсько-української війни.

Так, видання Washington Post написало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять підготовку на російській території перед відправкою на фронт в Україну, що може статися до кінця 2024 року.