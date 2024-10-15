В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники

Как рассказали собеседники, ориентировочное количество личного состава этого батальона насчитывает до трех тысяч человек. Сейчас в нем проходит процесс обеспечения военных стрелковым вооружением и боеприпасами.

Источники предполагают, что, вероятно, этот батальон враг привлечет к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Напомним, что Северная Корея является лидером по поддержке РФ в войне против Украины. Она снабжает оккупационные войска ракетами, а также миллионами артиллерийских снарядов. Впрочем, недавно стало известно и о привлечении северокорейских войск к российско-украинской войне.

Так, издание Washington Post написало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят подготовку на российской территории перед отправкой на фронт в Украину, которая может произойти до конца 2024 года.