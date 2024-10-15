RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники

Фото: россияне формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

В российской оккупационной армии на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады формируется "особый бурятский батальон". Он укомплектован военными Северной Кореи.

Об этом РБК-Україна сообщили источники в Силах обороны.

Как рассказали собеседники, ориентировочное количество личного состава этого батальона насчитывает до трех тысяч человек. Сейчас в нем проходит процесс обеспечения военных стрелковым вооружением и боеприпасами.

Источники предполагают, что, вероятно, этот батальон враг привлечет к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Напомним, что Северная Корея является лидером по поддержке РФ в войне против Украины. Она снабжает оккупационные войска ракетами, а также миллионами артиллерийских снарядов. Впрочем, недавно стало известно и о привлечении северокорейских войск к российско-украинской войне.

Так, издание Washington Post написало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят подготовку на российской территории перед отправкой на фронт в Украину, которая может произойти до конца 2024 года.

Добавим, что по данным источников РБК-Украина, в начале октября этого года в результате ракетного удара вблизи оккупированного Донецка были ликвидированы 6 офицеров из Северной Кореи.

Вчера на информацию о подготовке Россией нескольких тысяч военнослужащих из КНДР для вероятной переброски на войну в Украину отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что это уже "фактическое включение КНДР в войну против Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРКим Чен ЫнСеверная КореяВойна России против Украины