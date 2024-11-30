В армії РФ може з'явитися окрема служба безпілотних систем, - ISW

Під час візиту до Казахстану 28 листопада російський диктатор Володимир Путін на прес-конференції заявив, що Міноборони і Генштаб РФ розглядає можливість створення нової служби безпілотних систем у складі Збройних сил Росії та підкреслив, що безпілотники є одним із найважливіших факторів ведення бойових дій.

Пов'язаний із Повітряно-десантними військами РФ військовий блогер пояснив, що російські підрозділи безпілотників наразі неофіційно діють у складі інших російських військових частин та одночасно виконують свої офіційні завдання, такі як проведення штурмових операцій або виконання медичних і саперних функцій.

Путін також похвалив міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова, назвав його головним у створенні служби безпілотних систем і назвав його "сучасним міністром оборони".

Нещодавно Бєлоусов зіткнувся з суттєвою негативною реакцією з боку російської ультранаціоналістичної спільноти військових блогерів за нездатність адекватно відреагувати на велику кількість загиблих російських операторів безпілотників та фахівців з проведення штурмових операцій в Україні. В ISW переконані, що згадка Путіна про причетність Бєлоусова може бути спробою відновити його імідж серед російських ультранаціоналістів і військовослужбовців.

Інсайдерське джерело в Кремлі стверджує, що створення нової служби може зайняти у Бєлоусова від шести місяців до року, адже це буде вимагати кількох реформ і розширення освітніх програм, реєстрації нових військових спеціальностей та інтеграції волонтерських проектів у бюрократичну систему Міноборони Росії.

Зокрема, у серпні 2024 року Бєлоусов створив Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" на базі невстановленої безпілотної авіаційної частини.

Центр "Рубікон", схоже, є ініціативою Міноборони Росії щодо створення освітньої бази та розробки безпілотників, необхідних для створення нової служби безпілотних систем.

Дисфункція в армії РФ

Водночас, як зазначають в ISW, спроби російських військових реорганізувати неформальні загони безпілотників у централізовані, спеціалізовані військові підрозділи, вже призводять до значної дисфункції в російській армії.

Колишній російський інструктор "Шторм-Z" та військовий блогер відреагував на обговорення Путіним 28 листопада питання про службу безпілотних систем. Він заявив, що існує ризик того, що Міноборони Росії спробує формалізувати і монополізувати постачання безпілотників для нової служби безпілотних систем, що призведе до руйнування конкурентного і гнучкого, сприятливого для інновацій середовища.

Блогер зазначив, що також незрозуміло, як російське військове командування інтегрує нову службу безпілотників з іншими бойовими операціями, а саме, яким чином ця централізована ініціатива вплине на російський оперативно-тактичний розвідувально-ударний комплекс.

Він додав, що нова служба безпілотних систем навряд чи завадить російському військовому командуванню залучати операторів безпілотників до штурмових дій. Це пояснюється тим, що російські танкісти, інженери, артилеристи та зв'язківці активно воюють як піхота у разі нестачі живої сили, незважаючи на те, що вони до різних типів військ.

Російські військові блогери раніше стверджували, що Міноборони РФ намагається сформувати "об'єднані технічні батальйони дронів" шляхом систематичного розформування неформальних російських загонів безпілотників, і пов'язували ці зусилля зі створенням центру "Рубікон".

Блогери раніше помітили, що військове командування РФ, можливо, дедалі частіше залучає операторів безпілотників до смертоносних штурмових операцій. Вони роблять це в очікуванні того, що Міноборони РФ позбавить їх необхідних людських ресурсів, перерозподіливши їх до складу "об'єднаних технічних батальйонів безпілотників", що перебувають у віданні Міноборони Росії.

Російські блогери також критикували зусилля Міноборони РФ зі створення окремих спеціалізованих "технічних батальйонів безпілотників", посилаючись на відсутність єдиної російської системи зв'язку, яка б дозволила спеціальним підрозділам безпілотників тісно координувати свої дії зі штурмовими підрозділами.