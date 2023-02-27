В армії РФ більше не існує елітних підрозділів, - Буданов

"Завдяки ідіотизму росіян всі їхні найбільші геополітичні страшилки стали реальністю. А Україна стане однією з найпотужніших держав, а вони вже стикнулися з західним озброєнням", - сказав він.

Буданов зазначив, що Україна разом з союзниками утилізувала всі залишки радянського озброєння з усього світу та і відкинула оборонно-промисловий комплекс РФ зі світової торгівлі зброєю на багато років.

До того ж, Україна обмежила діяльність російського оборонно-промислового комплексу та, по суті, утилізувала всю дієздатну частину їхньої армії. А це, у свою чергу, відкидає їх якісь серйозні військові амбіції на багато років.

Керівник ГУР також зазначив, що в російській армії майже немає спеціалістів.

"Зараз стандартна ситуація в російських бригадах, які беруть участь (у бойових діях проти України - ред.), що це вже третій склад. Тобто тих людей, які навчалися, якими вони пишалися роками, елітні, особливо підрозділи, їх більше просто не існує. Це заміщення мобілізованими, призваними з нуля, і так далі", - сказав він.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що окупанти розтягують елітні війська по всій лінії фронту в Україні.

Нещодавно під Вугледаром українські захисники розбили вщент елітну бригаду морської піхоти Росії. Раніше наші бійці знищили ще сотню 100 "елітних" росіян у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.