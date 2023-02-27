В армии РФ больше не существует элитных подразделений, - Буданов

"Благодаря идиотизму россиян все их величайшие геополитические страшилки стали реальностью. А Украина станет одним из самых мощных государств, а они уже столкнулись с западным вооружением", - сказал он.

Буданов отметил, что Украина вместе с союзниками утилизировала все остатки советского вооружения со всего мира и отбросила оборонно-промышленный комплекс РФ с мировой торговли оружием на многие годы.

К тому же, Украина ограничила деятельность российского оборонно-промышленного комплекса и, по сути, утилизировала всю дееспособную часть их армии. А это, в свою очередь, откидывает их серьезные военные амбиции на многие годы.

Руководитель ГУР также отметил, что в российской армии почти нет специалистов.

"Сейчас стандартная ситуация в российских бригадах, которые участвуют (в боевых действиях против Украины - ред.), что это уже третий состав. То есть тех людей, которые учились, которыми они гордились годами, элитные, особенно подразделения, их больше просто не существует. Это замещение мобилизованными, призванными с нуля, и так далее", - сказал он.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что оккупанты растягивают элитные войска по всей линии фронта в Украине.

Недавно под Угледаром украинские защитники разбили элитную бригаду морской пехоты России. Ранее наши бойцы уничтожили еще сотню 100 "элитных" россиян в Луганской области.

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