В Армії оборони Ізраїлю розповіли про оперативні плани: що вони передбачають (відео)
Доки світ чекає розвитку подій після масштабної повітряної атаки Ірану, Армія оборони Ізраїлю оприлюднила офіційну заяву, в якій розповіла про подальші плани з огляду на напружену ситуацію в регіоні Близького Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦАХАЛ у соцмережі Х.
"ХАМАС та Іран хочуть запалити Близький Схід і загострити регіон. Ми все ще перебуваємо у стані підвищеної готовності й оцінюємо ситуацію. За останні кілька годин ми затвердили оперативні плани як наступальних, так і оборонних дій", - зазначив спікер Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.
“Even while under attack from Iran, we have not lost sight—not for one moment—of our critical mission in Gaza to rescue our hostages from the hands of Iran’s-proxy Hamas.”— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024
Listen to IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari’s full statement: pic.twitter.com/DfZamaBwU5
Атака Ірану на Ізраїль
В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Цілі запускалися як з території Ірану, так і з території Іраку, Сирії, Лівану та Ємену.
Атака стала відповіддю на удар ізраїльської армії по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня, під час якого загинула низка генералів Корпусу вартових ісламської революції.
За даними ЗМІ, Іран та його угруповання-маріонетки запустили по території Ізраїлю понад 200 дронів і близько 150 ракет. Майже всі цілі, за виключенням кількох балістичних ракет, були збиті.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетяньягу заявив, що країна завдасть симетричної відповіді на атаку Ірану.
Воєнний кабінет Ізраїлю під час засідання у неділю ще не вирішив чи вдарить по Ірану у відповідь на атаку, але США уже відмовилися брати участь в імовірній "помсті".
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив Раду Безпеки ООН в тому, що вона не відреагувала на загрози з боку Ірану та відмовився виключити ізраїльську відплату за іранські ракети й атаку безпілотників.
Тим часом Іран заявив, що може завдати ударів по Ізраїлю зі більшою силою у разі, якщо Тель-Авів "помститься" за повітряний напад 14 квітня.
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