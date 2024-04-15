ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Армії оборони Ізраїлю розповіли про оперативні плани: що вони передбачають (відео)

Понеділок 15 квітня 2024 06:12
UA EN RU
В Армії оборони Ізраїлю розповіли про оперативні плани: що вони передбачають (відео) Фото: ізраїльські військові готові як до наступу, так і до оборони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Доки світ чекає розвитку подій після масштабної повітряної атаки Ірану, Армія оборони Ізраїлю оприлюднила офіційну заяву, в якій розповіла про подальші плани з огляду на напружену ситуацію в регіоні Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦАХАЛ у соцмережі Х.

"ХАМАС та Іран хочуть запалити Близький Схід і загострити регіон. Ми все ще перебуваємо у стані підвищеної готовності й оцінюємо ситуацію. За останні кілька годин ми затвердили оперативні плани як наступальних, так і оборонних дій", - зазначив спікер Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Цілі запускалися як з території Ірану, так і з території Іраку, Сирії, Лівану та Ємену.

Атака стала відповіддю на удар ізраїльської армії по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня, під час якого загинула низка генералів Корпусу вартових ісламської революції.

За даними ЗМІ, Іран та його угруповання-маріонетки запустили по території Ізраїлю понад 200 дронів і близько 150 ракет. Майже всі цілі, за виключенням кількох балістичних ракет, були збиті.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетяньягу заявив, що країна завдасть симетричної відповіді на атаку Ірану.

Воєнний кабінет Ізраїлю під час засідання у неділю ще не вирішив чи вдарить по Ірану у відповідь на атаку, але США уже відмовилися брати участь в імовірній "помсті".

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив Раду Безпеки ООН в тому, що вона не відреагувала на загрози з боку Ірану та відмовився виключити ізраїльську відплату за іранські ракети й атаку безпілотників.

Тим часом Іран заявив, що може завдати ударів по Ізраїлю зі більшою силою у разі, якщо Тель-Авів "помститься" за повітряний напад 14 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Зеленський дорікнув Заходу через зволікання з допомогою: небо захищається не риторикою
Зеленський дорікнув Заходу через зволікання з допомогою: небо захищається не риторикою
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський