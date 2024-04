В Армии обороны Израиля рассказали об оперативных планах: что они предусматривают (видео)

"ХАМАС и Иран хотят зажечь Ближний Восток и обострить регион. Мы все еще находимся в состоянии повышенной готовности и оцениваем ситуацию. За последние несколько часов мы утвердили оперативные планы как наступательных, так и оборонительных действий", - отметил спикер Армии обороны Израиля Даниель Хагари.

“Even while under attack from Iran, we have not lost sight—not for one moment—of our critical mission in Gaza to rescue our hostages from the hands of Iran’s-proxy Hamas.”



