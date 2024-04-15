В Армии обороны Израиля рассказали об оперативных планах: что они предусматривают (видео)
Пока мир ждет развития событий после масштабной воздушной атаки Ирана, Армия обороны Израиля обнародовала официальное заявление, в котором рассказала о дальнейших планах с учетом напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦАХАЛ в соцсети Х.
"ХАМАС и Иран хотят зажечь Ближний Восток и обострить регион. Мы все еще находимся в состоянии повышенной готовности и оцениваем ситуацию. За последние несколько часов мы утвердили оперативные планы как наступательных, так и оборонительных действий", - отметил спикер Армии обороны Израиля Даниель Хагари.
“Even while under attack from Iran, we have not lost sight—not for one moment—of our critical mission in Gaza to rescue our hostages from the hands of Iran’s-proxy Hamas.”— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024
Listen to IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari’s full statement: pic.twitter.com/DfZamaBwU5
Атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами. Цели запускались как с территории Ирана, так и с территории Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.
Атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаска 1 апреля, во время которого погиб ряд генералов Корпуса стражей исламской революции.
По данным СМИ, Иран и его группировки-марионетки запустили по территории Израиля более 200 дронов и около 150 ракет. Почти все цели, за исключением нескольких баллистических ракет, были сбиты.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху заявил, что страна нанесет симметричный ответ на атаку Ирана.
Военный кабинет Израиля во время заседания в воскресенье еще не решил ударит ли по Ирану в ответ на атаку, но США уже отказались участвовать в возможной "мести".
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил Совет Безопасности ООН в том, что он не отреагировал на угрозы со стороны Ирана и отказался исключить израильское возмездие за иранские ракеты и атаку беспилотников.
Тем временем Иран заявил, что может нанести удары по Израилю с большей силой в случае, если Тель-Авив "отомстит" за воздушное нападение 14 апреля.
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