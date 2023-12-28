В Армії Нідерландів заговорили про необхідність готуватись до війни з Росією

Допомога Нідерландів Україні у війні проти РФ

Зауважимо, що нещодавно уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Крім того, уряд Нідерландів виділить у рамках першого пакету підтримки України у 2024 році 102 мільйони євро на гуманітарну допомогу та невідкладні потреби. Сума є частиною зарезервованої владою країни допомоги понад 2 мільярди євро.

За декілька днів до цього рішення парламент Нідерландів на тиждень позбавив права голосу трьох депутатів від проросійської партії.

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