В Армии Нидерландов заговорили о необходимости готовиться к войне с Россией

Помощь Нидерландов Украине в войне против РФ

Отметим, что недавно правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Кроме того, правительство Нидерландов выделит в рамках первого пакета поддержки Украины в 2024 году 102 миллиона евро на гуманитарную помощь и неотложные нужды. Сумма является частью зарезервированной властями страны помощи более 2 миллиардов евро.

За несколько дней до этого решения парламент Нидерландов на неделю лишил права голоса трех депутатов от пророссийской партии.

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