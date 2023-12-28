В Армии Нидерландов заговорили о необходимости готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий армией Королевства Нидерландов генерал Мартин Вийнен заявил о необходимости готовности к возможной войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.
"Мы должны быть серьезно готовы к возможному вооруженному конфликту с Россией", - заявил Вийнен.
"Россия понимает только один язык - сильные вооруженные силы", - сказал Вийнен, подчеркнув, что Нидерландам необходимо обязательно усилить свою армию.
Отметим, что недавно правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.
Кроме того, правительство Нидерландов выделит в рамках первого пакета поддержки Украины в 2024 году 102 миллиона евро на гуманитарную помощь и неотложные нужды. Сумма является частью зарезервированной властями страны помощи более 2 миллиардов евро.
За несколько дней до этого решения парламент Нидерландов на неделю лишил права голоса трех депутатов от пророссийской партии.
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