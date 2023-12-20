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В Нідерландах парламент позбавив права голосу трьох депутатів з проросійської партії

Нідерланди, Середа 20 грудня 2023 16:18
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В Нідерландах парламент позбавив права голосу трьох депутатів з проросійської партії Фото: В Нідерландах парламент позбавив права голосу трьох депутатів з проросійської партії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Парламент Нідерландів на тиждень позбавив права голосу трьох депутатів від проросійської партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку нижньої палати нідерландського парламенту.

За даними парламенту, мова йде про депутатів Тьєррі Боде, Гідеона ван Мейєрена та Фріка Янсена.

“Трьох депутатів від FVD (“Форум за демократію”) усунуто від участі в засіданнях Палати представників на сім днів із середи, 20 грудня, за винятком голосування”, - йдеться у повідомленні.

Депутаті відсторонили через те, що вони не задекларували інші посади, які вони обіймають, таким чином порушивши кодекс поведінки.

Таким чином, через відмову повідомляти про свої інші посади лідер партії Боде та її члени Янсен та ван Мейєрен не зможуть виступати під час дебатів протягом семи днів, проте зберігають право на участь у голосуваннях.

Більшість депутатів погодилися з таким заходом, запропонованим спеціальною слідчою радою при парламенті.

Підтримка Україні від Нідерландів

Нідерланди після початку широкомасштабного вторгнення РФ надають Україні не лише оборонну, а й економічну допомогу.

Нещодавно Амстердам оголосив про передачу нового пакету військової допомоги, до якого увійшли засоби для розмінування, боєприпаси та дрони.

Раніше глава МЗС Нідерландів Ганке Брейнс Слот оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України наступного року.

Також Нідерланди разом з Данією очолили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів. Загалом наша держава отримає не менше 61 літака. 7 листопада Амстердам відправив перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів.

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