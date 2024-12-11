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В "Армия+" запустили сервис для награды военных за уничтоженную технику

Украина, Среда 11 декабря 2024 10:21
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В "Армия+" запустили сервис для награды военных за уничтоженную технику Фото: Минобороны оптимизировало процесс подачи рапортов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские военнослужащие смогут подавать электронные рапорты на получение награды за уничтоженную технику через приложение "Армия+". Новый сервис позволит упростить процесс и сократить сроки выплаты до 72 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

Электронный рапорт на награду: Армия+ внедряет новый сервис

Министерство обороны Украины объявило о запуске нового электронного сервиса в приложении "Армия+", который позволит военнослужащим подавать рапорты на получение награды за уничтоженную технику.

Потребности военных в приоритете

Согласно опросу в приложении "Армия+", который стал самым популярным среди пользователей (в нем приняли участие около 18 000 военнослужащих), была выявлена серия проблем в текущей процедуре подачи рапортов. В ответ на это принято решение оптимизировать процесс и предложить простой и быстрый инструмент.

Как будет работать новая система

  • Рапорт можно будет подать без лишней бюрократии и бумажной волокиты.
  • Выплата награды после одобрения рапорта произойдет в течение 72 часов.
  • Сервис призван поддерживать защитников и отмечать их успехи в боевых заданиях.

"Государство должно быть быстрым и человечным сервисом, а армия современной и эффективной.", - отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним, что в мобильном приложении для военных "Армия+" запущена функция представления рапорта на смену места службы. Эта функция призвана сделать процесс перевода между военными частями более удобным, но при необходимости, например, из-за состояния здоровья, может понадобиться заключение ВВК.

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