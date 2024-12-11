В "Армия+" запустили сервис для награды военных за уничтоженную технику

Украинские военнослужащие смогут подавать электронные рапорты на получение награды за уничтоженную технику через приложение "Армия+". Новый сервис позволит упростить процесс и сократить сроки выплаты до 72 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

Электронный рапорт на награду: Армия+ внедряет новый сервис

Министерство обороны Украины объявило о запуске нового электронного сервиса в приложении "Армия+", который позволит военнослужащим подавать рапорты на получение награды за уничтоженную технику.

Потребности военных в приоритете

Согласно опросу в приложении "Армия+", который стал самым популярным среди пользователей (в нем приняли участие около 18 000 военнослужащих), была выявлена серия проблем в текущей процедуре подачи рапортов. В ответ на это принято решение оптимизировать процесс и предложить простой и быстрый инструмент.

Как будет работать новая система

Рапорт можно будет подать без лишней бюрократии и бумажной волокиты.

Выплата награды после одобрения рапорта произойдет в течение 72 часов.

Сервис призван поддерживать защитников и отмечать их успехи в боевых заданиях.

"Государство должно быть быстрым и человечным сервисом, а армия современной и эффективной.", - отметила Екатерина Черногоренко.