Зміна місця служби через Армія+: чи потрібно для цього ВЛК

Сьогодні у мобільному застосунку для військових "Армія+" запущено функцію подання рапорту на зміну місця служби. Ця функція покликана зробити процес переведення між військовими частинами зручнішим, але у разі необхідності, наприклад через стан здоров’я, може знадобитися висновок ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Через 72 години військовослужбовець отримує повідомлення про рішення через застосунок. У разі схвалення починається підготовка наказу на переведення.

"Завдяки Армія+ ми позбуваємося затягувань і бюрократії, що раніше ускладнювали переведення військових", - наголосила Черногоренко.

Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко підкреслила, що така функція є революційною для армії.

Створення рапорту займає близько 15 хвилин. У застосунку є покрокові інструкції для правильного заповнення.

Раніше ми повідомляли, що в додатку "Армія+" для військових з'явиться можливість переведення між частинами.Як звернув увагу президент, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.

Крім того, у додаток "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів. Вони вкривають різні етапи служби військових в Україні.