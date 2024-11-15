Зміна місця служби через Армія+: чи потрібно для цього ВЛК
Сьогодні у мобільному застосунку для військових "Армія+" запущено функцію подання рапорту на зміну місця служби. Ця функція покликана зробити процес переведення між військовими частинами зручнішим, але у разі необхідності, наприклад через стан здоров’я, може знадобитися висновок ВЛК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як подати рапорт
-
Оновіть застосунок до версії 2.0.2 через офіційні маркетплейси.
-
Створення рапорту займає близько 15 хвилин. У застосунку є покрокові інструкції для правильного заповнення.
- До документів, необхідних для оформлення рапорту, входять:
- військовий квиток або посвідчення офіцера;
- рекомендаційний лист від частини, до якої планується переведення.
Особливості процесу
- Погодження командира не потрібне для подання рапорту в застосунку. Документ автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ.
- Час розгляду запиту: Кадровий центр має до 72 годин для перевірки запиту.
- У складніших випадках, наприклад, для переведення між тиловими чи бойовими частинами, Кадровий центр самостійно зв’язується з командирами для отримання погодження.
Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко підкреслила, що така функція є революційною для армії.
"Завдяки Армія+ ми позбуваємося затягувань і бюрократії, що раніше ускладнювали переведення військових", - наголосила Черногоренко.
Результати та сповіщення
Через 72 години військовослужбовець отримує повідомлення про рішення через застосунок. У разі схвалення починається підготовка наказу на переведення.
Раніше ми повідомляли, що в додатку "Армія+" для військових з'явиться можливість переведення між частинами.Як звернув увагу президент, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.
Крім того, у додаток "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів. Вони вкривають різні етапи служби військових в Україні.