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Зміна місця служби через Армія+: чи потрібно для цього ВЛК

Україна, П'ятниця 15 листопада 2024 18:49
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Зміна місця служби через Армія+: чи потрібно для цього ВЛК Фото: як подати рапорт на перевод через Армію+ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні у мобільному застосунку для військових "Армія+" запущено функцію подання рапорту на зміну місця служби. Ця функція покликана зробити процес переведення між військовими частинами зручнішим, але у разі необхідності, наприклад через стан здоров’я, може знадобитися висновок ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як подати рапорт

  1. Оновіть застосунок до версії 2.0.2 через офіційні маркетплейси.

  2. Створення рапорту займає близько 15 хвилин. У застосунку є покрокові інструкції для правильного заповнення.

  3. До документів, необхідних для оформлення рапорту, входять:
  • військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • рекомендаційний лист від частини, до якої планується переведення.

Особливості процесу

  • Погодження командира не потрібне для подання рапорту в застосунку. Документ автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ.
  • Час розгляду запиту: Кадровий центр має до 72 годин для перевірки запиту.
  • У складніших випадках, наприклад, для переведення між тиловими чи бойовими частинами, Кадровий центр самостійно зв’язується з командирами для отримання погодження.

Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко підкреслила, що така функція є революційною для армії.

"Завдяки Армія+ ми позбуваємося затягувань і бюрократії, що раніше ускладнювали переведення військових", - наголосила Черногоренко.

Результати та сповіщення

Через 72 години військовослужбовець отримує повідомлення про рішення через застосунок. У разі схвалення починається підготовка наказу на переведення.

Раніше ми повідомляли, що в додатку "Армія+" для військових з'явиться можливість переведення між частинами.Як звернув увагу президент, механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.

Крім того, у додаток "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів. Вони вкривають різні етапи служби військових в Україні.

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Міністерство оборони України
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