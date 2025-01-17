В "Армія+" з'явилися три нові види рапортів

Як зазначили у Міноборони, електронні рапорти для приймання та здавання посади спростять процес передачі обов'язків, особливо для військових на лінії зіткнення, яким раніше доводилося їхати до діловодства. Разом із рапортом можна подати акт приймання-здавання посади.

Крім того, розширилися можливості для швидкого запиту на відпустку. Тепер завдяки новому рапорту її можна отримати у зв’язку із вагітністю та пологами. У такій відпустці дається 126 днів - 70 до пологів і 56 після. Відпустку можна продовжити ще на 14 днів, якщо народилося двоє дітей або більше. При цьому всі виплати зберігаються.

Також у майбутньому планується додати рапорти на всі підстави, які дають право на відпустку військовим.

"Поступово продовжуємо додавати нові рапорти в "Армія+", щоб зменшити паперову роботу. Переносимо всі формальності, які треба писати від руки, в електронний формат. Бережемо цінний час військових і витягуємо з нього усього кілька хвилин на заповнення онлайн-рапорту, а не кілька годин на листи А4", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.