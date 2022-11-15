"Армія відновлення": першу тисячу безробітних залучили до суспільно корисних робіт

"Станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного. Про це свідчать оперативні дані Державної служби зайнятості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні:

найбільша кількість таких громадян зафіксована в Сумський області - там таким чином роботою забезпечили 499 безробітних;

Київська область - 209;

Чернігівська область - 176;

Донецька область - 107;

Полтавська область - 45.

Ще у двох регіонах - Рівненській та Волинській областях - розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом.

"Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи. Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць", - пояснила сенс нової ініціативи заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

У Міністерстві економіки впевнені, що ця ініціатива допоможе українцям, особливо в маленьких містечках, одночасно і заробляти кошти, і відновлювати свої громади.

Зазначається, що види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися. Найчастіше людей залучають до:

укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,

заготівлю дров для населення,

розвантаження гуманітарної допомоги,

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,

ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,

упорядкування, відновлення та благоустрою міст,

ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,

проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Повідомляється, що усі безробітні, які долучаються до програми, будуть отримувати заробітну плату (не менше мінімальної, а саме 6700 грн) та матимуть статус зайнятої особи.