Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць, - ООН

Окрім жахливих гуманітарних проблем, війна в Україні зробила різкий негативний вплив на економіку країни та ринок праці. За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче за рівень 2021 року.

Цей прогноз не такий низький, як оцінка МОП у квітні 2022 року, незабаром після початку війни, згідно з якою прогнозувалася втрата 4,8 млн робочих місць.

Позитивна зміна є наслідком зменшення кількості територій України, що перебувають під окупацією чи з активними бойовими діями. Однак це часткове відновлення ринку праці є скромним і дуже крихким, зазначають у МОП.

У доповіді попереджається, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які шукають роботу в Україні та інших країнах, ускладнює проблеми та може призвести до зниження заробітної плати.

За оцінками МОП, 10,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Нещодавнє опитування показало, що на сьогоднішній день 28% опитаних українських біженців знайшли роботу за наймом або самозайняті в країнах, що їх приймають.

"Наслідки конфлікту відчуваються на ринках праці сусідніх країн, що може призвести до політичної дестабілізації та дестабілізації ринку праці в цих країнах. Ще далі, у Центральній Азії та в усьому світі, вони знаходять своє відображення у більш високих та нестійких цінах, зростанні відсутності продовольчої безпеки та бідності", - йдеться у повідомленні.