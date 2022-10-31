Російське вторгнення в Україну погіршило ситуацію на ринках праці у світі, - ООН

Ситуація на ринку праці у світі "значно погіршиться" в останньому кварталі 2022 року через економічні потрясіння, викликані війною Росії проти України, та вплив більш жорсткої грошово-кредитної політики на споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь МОП (спеціалізованої установи системи ООН).

Як зазначається у доповіді, вже є ознаки того, що відновлення кількості відпрацьованих годин у світі, що спостерігалося на початку 2022 року, зупинилося у другому та третьому кварталах.

Загалом у період з липня по вересень було на 40 млн робочих місць із повною зайнятістю менше, ніж у четвертому кварталі 2019 року, який використовується як контрольний рівень до пандемії COVID.

"За поточних тенденцій глобальне зростання зайнятості значно погіршиться у четвертому кварталі 2022 року", - йдеться у доповіді МОП

МОП пояснила зниження кількості відпрацьованих годин у середині 2022 року повторним запровадженням обмежень у галузі охорони здоров'я та подальшими перебоями на ринку праці в Китаї, а також війною Росії проти України та інфляційним тиском, що виник у результаті, через перебої з експортом енергії та продуктів харчування.

У звіті також йдеться, що надмірне посилення політики може завдати "необґрунтованої шкоди робочим місцям і доходам як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються".

МОП попередила про майбутнє скорочення вакансій та зростання безробіття в останні місяці року. За його словами, вже є ознаки того, що ринок праці в країнах із розвиненою економікою значно охолонув, із різким зниженням зростання вакансій.

Генеральний директор МОП Гілберт Хунгбо закликав до вжиття низки заходів, спрямованих на підтримку найбільш уразливих людей та підприємств, які можуть включати спрямування непередбаченого корпоративного прибутку на забезпечення зайнятості або підтримку доходів.