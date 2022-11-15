"Армия восстановления": первую тысячу безработных привлекли к общественно полезным работам

"По состоянию на 15 ноября в Украине в общественно полезные работы были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы занятости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к общественно полезным работам привлекают безработных в пяти областях Украины:

наибольшее количество таких граждан зафиксировано в Сумской области - там таким образом работой обеспечили 499 безработных;

Киевская область - 209;

Черниговская область - 176;

Донецкая область - 107;

Полтавская область - 45.

Еще в двух регионах - Ровенской и Волынской областях - рассматривается возможность привлечения безработных к общественно полезным работам в ближайшее время.

"Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату большую, чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена. Увеличится покупательная способность таких граждан, а значит, будет расти потребность в производстве товаров и предоставлении услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест", - пояснила смысл новой инициативы заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

В Министерстве экономики уверены, что эта инициатива поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать деньги, и восстанавливать свои общины.

Отмечается, что виды общественно полезных работ в зависимости от региона могут различаться. Чаще всего людей вовлекают в:

укрепление дамб, расчистка побережья у водоемов и рек,

заготовку дров для населения,

разгрузка гуманитарной помощи,

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,

ремонтно-восстановительных работ в помещениях социальной сферы,

благоустройство, восстановление и благоустройство городов,

ликвидации стихийных свалок и обустройства полигонов твердых бытовых отходов,

проведение ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).

Сообщается, что все прилагаемые к программе безработные будут получать заработную плату (не менее минимальной, а именно 6700 грн) и будут иметь статус занятого лица.