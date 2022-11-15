"Армия восстановления": первую тысячу безработных привлекли к общественно полезным работам

Министерство экономики заявило, что по состоянию на 15 ноября в Украине в общественно полезные работы были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .
"По состоянию на 15 ноября в Украине в общественно полезные работы были привлечены 1036 человек, имеющих статус безработного. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы занятости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к общественно полезным работам привлекают безработных в пяти областях Украины:
Еще в двух регионах - Ровенской и Волынской областях - рассматривается возможность привлечения безработных к общественно полезным работам в ближайшее время.
"Мы рассматриваем этот процесс как механизм перехода человека из статуса безработного в статус занятого лица. Выполняя общественно полезные работы, безработный не только будет получать зарплату большую, чем выплаты по безработице, но и приносить пользу обществу, что очень ценно, особенно в эти турбулентные времена. Увеличится покупательная способность таких граждан, а значит, будет расти потребность в производстве товаров и предоставлении услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест", - пояснила смысл новой инициативы заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
В Министерстве экономики уверены, что эта инициатива поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать деньги, и восстанавливать свои общины.
Отмечается, что виды общественно полезных работ в зависимости от региона могут различаться. Чаще всего людей вовлекают в:
Сообщается, что все прилагаемые к программе безработные будут получать заработную плату (не менее минимальной, а именно 6700 грн) и будут иметь статус занятого лица.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ситуация на рынке труда в мире "значительно ухудшится" в последнем квартале 2022 года из-за экономических потрясений, вызванных войной России против Украины, и влияния более жесткой денежно-кредитной политики на потребление.
Также ранее мы писали, что, кроме ужасных гуманитарных проблем, война в Украине оказала резкое негативное влияние на экономику страны и рынок труда. По оценкам Международной организации труда, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года .
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