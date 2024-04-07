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Армія США занепокоєна, що Україна стала полігоном для тестування ракет КНДР

Фото: командувач Тихоокеанської армії генерал Чарльз Флінн (facebook/Charles Flynn)
Автор: Наталія Юрченко

Армія США стурбована, що Україна стала полігоном для випробовування північнокорейських ракет. Це вперше КНДР може протестувати свої ракети у реальних бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Тихоокеанської армії генерала Чарльза Флінна, якого цитує Bloomberg.

"Я не думаю, що на моїй останній пам'яті північнокорейська армія мала таку лабораторію на полі бою, яку росіяни дозволили собі мати в Україні", - сказав він.

Як зазначив генерал, це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію щодо технічних питань, процедур і самих ракет. США будуть уважно спостерігати за тим, як це буде розвиватися

Флінн наголосив, що його та інших командувачів турбує те, яку інформацію Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю, "до якої вони б не мали доступу за відсутності конфлікту".

 

КНДР передала РФ зброю

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Білому домі заявили, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.

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