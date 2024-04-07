Армія США занепокоєна, що Україна стала полігоном для тестування ракет КНДР

"Я не думаю, що на моїй останній пам'яті північнокорейська армія мала таку лабораторію на полі бою, яку росіяни дозволили собі мати в Україні", - сказав він.

Як зазначив генерал, це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію щодо технічних питань, процедур і самих ракет. США будуть уважно спостерігати за тим, як це буде розвиватися

Флінн наголосив, що його та інших командувачів турбує те, яку інформацію Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю, "до якої вони б не мали доступу за відсутності конфлікту".