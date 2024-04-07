Армия США обеспокоена тем, что Украина стала полигоном для тестирования ракет КНДР

"Я не думаю, что на моей последней памяти у северокорейской армии была такая лаборатория на поле боя, которую россияне позволили себе иметь в Украине", - сказал он.

Как отметил генерал, это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим ракетам. США будут внимательно наблюдать за тем, как это будет развиваться

Флинн подчеркнул, что его и других командующих беспокоит то, какую информацию Северная Корея сможет узнать о своем оружии, "к которой они не имели бы доступа при отсутствии конфликта".