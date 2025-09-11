Армія США вивчає досвід "Сталевого фронту" Ахметова зі створення підземних госпіталів для ЗСУ

Спеціалізований підрозділ Армії США з аналізу та поширення бойового досвіду рекомендував Медичному командуванню перейняти унікальну українську модель будівництва підземних шпиталів на прикладі проєктів мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на рекомендації підрозділу СALL.
Спеціалізований підрозділ Армії США з аналізу та поширення бойового досвіду (CALL) рекомендував Медичному командуванню (MEDCOM) перейняти унікальну українську модель будівництва підземних шпиталів.
Автором рекомендації є полковник Джозеф Серовік, який наголосив на ефективності партнерства держави та приватного бізнесу, зокрема Групи "Метінвест" та мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".
Україна зіткнулася з безпрецедентними атаками Росії на медичну інфраструктуру, що є грубим порушенням Женевських конвенцій. За даними МОЗ України, з початку вторгнення було знищено понад 300 медичних закладів та пошкоджено більше ніж 2000.
ВООЗ зафіксувала 2215 атак на систему охорони здоров'я України з лютого 2022 по січень 2025 року. Це змусило шукати інноваційні рішення для порятунку життів у бойових умовах.
Група "Метінвест", в рамках ініціативи "Сталевий Фронт", зіграла ключову роль у створенні захищеної медичної інфраструктури. Компанія адаптувала свої сталеві укриття, початково розроблені для захисту військових, у повноцінні підземні стабілізаційні пункти другого рівня за стандартами НАТО.
Характеристики підземного госпіталю:
Ці шпиталі дозволяють медикам безперервно працювати навіть під час обстрілів, що значно підвищує шанси на виживання поранених.
Полковник Серовік рекомендує MEDCOM взяти за основу українську модель для посилення власних можливостей. Основні напрямки:
Як потенційні місця для розгортання таких об'єктів розглядаються бази в Індо-Тихоокеанському регіоні (Гуам, Гаваї, Філіппіни, Японія, Південна Корея) та Європі (Польща, країни Балтії).
Українська модель пропонує готове, ефективне та перевірене в боях рішення для порятунку життів у майбутніх конфліктах.
Раніше повідомлялося, що Група "Метінвест" завершила будівництво вдосконаленого підземного шпиталю класу NATO Role 2, який розташований на одному з найгарячіших напрямків фронту.
Як відомо, перший підземний госпіталь запрацював у вересні 2024 року: його теж збудував "Метінвест" Ріната Ахметова, у координації з Медичними силами.
Загальна допомога "Метінвесту" Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн - допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.