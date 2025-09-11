Армия США изучает опыт "Стального фронта" Ахметова по созданию подземных госпиталей для ВСУ

Специализированное подразделение Армии США по анализу и распространению боевого опыта рекомендовало Медицинскому командованию перенять уникальную украинскую модель строительства подземных госпиталей на примере проектов милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рекомендации подразделения СALL.
Специализированное подразделение Армии США по анализу и распространению боевого опыта (CALL) рекомендовало Медицинскому командованию (MEDCOM) перенять уникальную украинскую модель строительства подземных госпиталей.
Автором рекомендации является полковник Джозеф Серовик, который отметил эффективность партнерства государства и частного бизнеса, в частности Группы "Метинвест" и милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".
Украина столкнулась с беспрецедентными атаками России на медицинскую инфраструктуру, что является грубым нарушением Женевских конвенций. По данным Минздрава Украины, с начала вторжения было уничтожено более 300 медицинских учреждений и повреждено более 2000.
ВОЗ зафиксировала 2215 атак на систему здравоохранения Украины с февраля 2022 по январь 2025 года. Это вынудило искать инновационные решения для спасения жизней в боевых условиях.
Группа "Метинвест", в рамках инициативы "Стальной Фронт", сыграла ключевую роль в создании защищенной медицинской инфраструктуры. Компания адаптировала свои стальные укрытия, первоначально разработанные для защиты военных, в полноценные подземные стабилизационные пункты второго уровня по стандартам НАТО.
Характеристики подземного госпиталя:
Эти госпитали позволяют медикам непрерывно работать даже во время обстрелов, что значительно повышает шансы на выживание раненых.
Полковник Серовик рекомендует MEDCOM взять в основу украинскую модель для усиления собственных возможностей. Основные направления:
В качестве потенциальных мест для развертывания таких объектов рассматриваются базы в Индо-Тихоокеанском регионе (Гуам, Гавайи, Филиппины, Япония, Южная Корея) и Европе (Польша, страны Балтии).
Украинская модель предлагает готовое, эффективное и проверенное в боях решение по спасению жизней в будущих конфликтах.
Ранее сообщалось, что Группа "Метинвест" завершила строительство усовершенствованного подземного госпиталя класса NATO Role 2, расположенного на одном из самых горячих направлений фронта.
Как известно, первый подземный госпиталь заработал в сентябре 2024 года: его тоже построил "Метинвест" Рината Ахметова, в координации с Медицинскими силами.
Общая помощь "Метинвеста" Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн - помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.