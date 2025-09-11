Армія США вивчає досвід "Сталевого фронту" Ахметова зі створення підземних госпіталів для ЗСУ

Спеціалізований підрозділ Армії США з аналізу та поширення бойового досвіду рекомендував Медичному командуванню перейняти унікальну українську модель будівництва підземних шпиталів на прикладі проєктів мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рекомендації підрозділу СALL.

Спеціалізований підрозділ Армії США з аналізу та поширення бойового досвіду (CALL) рекомендував Медичному командуванню (MEDCOM) перейняти унікальну українську модель будівництва підземних шпиталів.

Автором рекомендації є полковник Джозеф Серовік, який наголосив на ефективності партнерства держави та приватного бізнесу, зокрема Групи "Метінвест" та мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Чому цей досвід є критично важливим

Україна зіткнулася з безпрецедентними атаками Росії на медичну інфраструктуру, що є грубим порушенням Женевських конвенцій. За даними МОЗ України, з початку вторгнення було знищено понад 300 медичних закладів та пошкоджено більше ніж 2000.

ВООЗ зафіксувала 2215 атак на систему охорони здоров'я України з лютого 2022 по січень 2025 року. Це змусило шукати інноваційні рішення для порятунку життів у бойових умовах.

Інноваційне рішення від "Сталевого Фронту" Ахметова

Група "Метінвест", в рамках ініціативи "Сталевий Фронт", зіграла ключову роль у створенні захищеної медичної інфраструктури. Компанія адаптувала свої сталеві укриття, початково розроблені для захисту військових, у повноцінні підземні стабілізаційні пункти другого рівня за стандартами НАТО.

Характеристики підземного госпіталю:

Конструкція: Комплекс складається з 6 сталевих бункерів (7,6 м завдовжки, 2,5 м у діаметрі).

Комплекс складається з 6 сталевих бункерів (7,6 м завдовжки, 2,5 м у діаметрі). Функціонал: Включає дві повноцінні операційні, два реанімаційні пункти, робочу зону та приміщення для персоналу.

Включає дві повноцінні операційні, два реанімаційні пункти, робочу зону та приміщення для персоналу. Потужність: Здатний приймати понад 100 пацієнтів щодня та проводити до чотирьох хірургічних операцій одночасно.

Здатний приймати понад 100 пацієнтів щодня та проводити до чотирьох хірургічних операцій одночасно. Оснащення: Обладнаний апаратами ШВЛ, кисневими концентраторами, кардіомоніторами, системами РЕБ, вентиляцією, водопостачанням та резервним живленням.

Ці шпиталі дозволяють медикам безперервно працювати навіть під час обстрілів, що значно підвищує шанси на виживання поранених.

Впровадження українського досвіду в Армії США

Полковник Серовік рекомендує MEDCOM взяти за основу українську модель для посилення власних можливостей. Основні напрямки:

Пріоритет укріплених об'єктів: створення розосереджених та захищених медичних пунктів.

створення розосереджених та захищених медичних пунктів. Використання комерційних інновацій: оптимізація закупівель для швидкого впровадження перевірених у бою рішень, як-от бункери "Метінвесту".

оптимізація закупівель для швидкого впровадження перевірених у бою рішень, як-от бункери "Метінвесту". Розширена підготовка медиків: акцент на тривалій допомозі в польових умовах із застосуванням телемедицини.

Як потенційні місця для розгортання таких об'єктів розглядаються бази в Індо-Тихоокеанському регіоні (Гуам, Гаваї, Філіппіни, Японія, Південна Корея) та Європі (Польща, країни Балтії).

Українська модель пропонує готове, ефективне та перевірене в боях рішення для порятунку життів у майбутніх конфліктах.