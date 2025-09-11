Армия США изучает опыт "Стального фронта" Ахметова по созданию подземных госпиталей для ВСУ
Специализированное подразделение Армии США по анализу и распространению боевого опыта рекомендовало Медицинскому командованию перенять уникальную украинскую модель строительства подземных госпиталей на примере проектов милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рекомендации подразделения СALL.
Специализированное подразделение Армии США по анализу и распространению боевого опыта (CALL) рекомендовало Медицинскому командованию (MEDCOM) перенять уникальную украинскую модель строительства подземных госпиталей.
Автором рекомендации является полковник Джозеф Серовик, который отметил эффективность партнерства государства и частного бизнеса, в частности Группы "Метинвест" и милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".
Почему этот опыт критически важен
Украина столкнулась с беспрецедентными атаками России на медицинскую инфраструктуру, что является грубым нарушением Женевских конвенций. По данным Минздрава Украины, с начала вторжения было уничтожено более 300 медицинских учреждений и повреждено более 2000.
ВОЗ зафиксировала 2215 атак на систему здравоохранения Украины с февраля 2022 по январь 2025 года. Это вынудило искать инновационные решения для спасения жизней в боевых условиях.
Инновационное решение от "Стального Фронта" Ахметова
Группа "Метинвест", в рамках инициативы "Стальной Фронт", сыграла ключевую роль в создании защищенной медицинской инфраструктуры. Компания адаптировала свои стальные укрытия, первоначально разработанные для защиты военных, в полноценные подземные стабилизационные пункты второго уровня по стандартам НАТО.
Характеристики подземного госпиталя:
- Конструкция: Комплекс состоит из 6 стальных бункеров (7,6 м в длину, 2,5 м в диаметре).
- Функционал: Включает два полноценных операционных, два реанимационных пункта, рабочую зону и помещения для персонала.
- Мощность: Способен принимать более 100 пациентов в день и проводить до четырех хирургических операций одновременно.
- Оснащение: Оборудованный аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, кардиомониторами, системами РЭБ, вентиляцией, водоснабжением и резервным питанием.
Эти госпитали позволяют медикам непрерывно работать даже во время обстрелов, что значительно повышает шансы на выживание раненых.
Внедрение украинского опыта в Армии США
Полковник Серовик рекомендует MEDCOM взять в основу украинскую модель для усиления собственных возможностей. Основные направления:
- Приоритет укрепленных объектов: создание рассредоточенных и защищенных медицинских пунктов.
- Использование коммерческих инноваций: оптимизация закупок для быстрого внедрения проверенных в бою решений, таких как бункеры "Метинвеста".
- Расширенная подготовка медиков: упор на длительной помощи в полевых условиях с применением телемедицины.
В качестве потенциальных мест для развертывания таких объектов рассматриваются базы в Индо-Тихоокеанском регионе (Гуам, Гавайи, Филиппины, Япония, Южная Корея) и Европе (Польша, страны Балтии).
Украинская модель предлагает готовое, эффективное и проверенное в боях решение по спасению жизней в будущих конфликтах.
Подземные госпитали для ВСУ от "Стального фронта"
Ранее сообщалось, что Группа "Метинвест" завершила строительство усовершенствованного подземного госпиталя класса NATO Role 2, расположенного на одном из самых горячих направлений фронта.
Как известно, первый подземный госпиталь заработал в сентябре 2024 года: его тоже построил "Метинвест" Рината Ахметова, в координации с Медицинскими силами.
Общая помощь "Метинвеста" Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн - помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.