Армія США тестує українську антидронову технологію: що відомо про систему "Обрій 1.3"

Технічні можливості української системи

Детектор "Обрій 1.3" є серійним виробом, призначеним для попередження особового складу про наближення ворожих безпілотників.

Пристрій сканує радіочастотні діапазони 1,2 ГГц, 2,4 ГГц та від 4,9 до 6,0 ГГц, фіксуючи сигнали апаратів типу FPV, DJI та Autel.

Стабільна дальність виявлення із визначенням напрямку на ціль становить до 2 км, а максимальний радіус фіксації досягає 5 км.

Апарат здатний працювати без підзарядки протягом восьми годин, підтримує виведення аналогового відеосигналу з камери дрона на зовнішній монітор і має спеціальний режим маскування із вимкненими світлодіодами та вібросповіщенням.

Obriy 1.3 (колаж: Kara Dag Technologies)

Ключові експлуатаційні параметри

Дальність виявлення БПЛА:

стабільна дистанція з функцією пеленгації - до 2 км,

максимальний радіус попередження - до 5 км.

Автономність та захист:

до 8 годин безперервної роботи,

цифрове придушення помилкових сигналів Wi-Fi,

режим радіомовчання з вібросповіщенням.

Маркування на навчаннях у США: зафіксовано у документах та на корпусі під індексом BlackSky Guardian-1.

Функціонал української розробки повністю відповідає поточним запитам Центру C5ISR армії США, який веде активний пошук портативних засобів радіочастотного виявлення для піхоти.

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База сигналів та угода з Anduril Industries

Головною перевагою розробки Kara Dag Technologies є унікальна хмарна база даних радіочастотних сигнатур БПЛА.

Кожен пристрій, що перебуває у зоні бойових дій, у реальному часі фіксує нові частоти та цифрові профілі дронів, автоматично оновлюючи загальну глобальну бібліотеку.

За аналогією із антивірусним софтом, виявлений на одній ділянці фронту новий тип сигналу миттєво стає відомим усім підключеним системам компанії по всьому світу.

Важливим етапом для виходу технології на ринок США стало підписання офіційної угоди про партнерство між Kara Dag та американською компанією Anduril Industries у березні 2026 року.

Anduril, постачальник ПЗ та оборонних систем для Міністерства оборони США, інтегрує апаратні рішення у свою інформаційну платформу Lattice AI.

Наявність прямих каналів взаємодії Anduril із Пентагоном пояснює, яким чином український прилад потрапив на секретні американські випробування та отримав тимчасовий індекс BlackSky Guardian-1 для тестування перед потенційною масштабною закупівлею.